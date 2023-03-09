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40% киян без тепла після атаки росіян

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 07:05
40% киян без тепла після атаки росіян
Фото ілюстративне з сайту poltava.to

40% столичних жителів залишилися без опалення у результаті російської ракетної атаки вночі та вранці 9 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМДА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі".

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Деталі: Водночас "Київводоканал" інформує, що на верхніх поверхах багатоповерхівок може бути тимчасово відсутнє водопостачання.

Передісторія: 

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Теми: Київопаленнявійна
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