40% киян без тепла після атаки росіян

40% столичних жителів залишилися без опалення у результаті російської ракетної атаки вночі та вранці 9 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМДА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі".

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Деталі: Водночас "Київводоканал" інформує, що на верхніх поверхах багатоповерхівок може бути тимчасово відсутнє водопостачання.

Передісторія:

У Києві під час масштабної повітряної тривоги 9 березня прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.