"Шахеди", крилаті ракети і балістика: по Києву в четвер Росія гатила майже всім – КМВА

По Києву вночі 9 березня російські окупанти випустили іранські дрони, крилаті ракети і, за попередніми даними, балістичну ракету "Кинджал".

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram КМВА, речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Попка: "Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет".

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Деталі: За даними очільника КМВА, завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено.

Водно час є попередня інформація, що, на жаль, балістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.

Повідомляється, що всі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває.

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В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії.

Пряма мова: "В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється".

Оновлено: Пізніше в ефірі національного телемарафону речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов зазначив, що за попередньою інформацією, аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо: Вночі в столиці України майже 7 годин лунала повітряна тривога. Жителі повідомляли про кілька вибухів. Вранці стало відомо про 2 потерпілих.