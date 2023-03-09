У Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в ніч на 9 березня росіяни випустили 5 ракет по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Запорізькій області.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Вночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури.

Постраждалих немає.

Відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.

Цьому передувало: Цієї ночі РФ випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Ударів зазнали: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина.

Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, є постраждалі й загиблі люди.

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