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У Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 09:55
У Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото з armyinform.com.ua

Під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в ніч на 9 березня росіяни випустили 5 ракет по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Запорізькій області. 

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Вночі ворог здійснив черговий масований удар по Україні. В Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури. 

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Постраждалих немає. 

Відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.

Цьому передувало: Цієї ночі РФ випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Ударів зазнали: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. 

ВІДЕО ДНЯ

Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, є постраждалі й загиблі люди. 

Через пошкодження енергосистеми застосовувались обмеження подачі електроенергії в усіх регіонах.

Внаслідок російських обстрілів у четвер постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

Теми: Запорізька областьракетний ударвійна
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