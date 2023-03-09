ГУР розповіло, скільки ворожої техніки вполював "народний супутник" від Притули

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, за 5 місяців використання допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО)

Деталі: Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України".

Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Дослівно: "Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України".

Деталі: Співробітники воєнної розвідки України подякували всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України, та Благодійному Фонду Сергія Притули.

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"Такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад", – зазначили в ГУР.

Передісторія: 18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомиав, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.