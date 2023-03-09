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ГУР розповіло, скільки ворожої техніки вполював "народний супутник" від Притули

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 12:07
ГУР розповіло, скільки ворожої техніки вполював народний супутник від Притули
Результати 5 місяців використання супутника ICEYE, фото ГУР

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, за 5 місяців використання допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО)

Деталі: Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

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За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України".

Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

  • 45 літаків;
  • 27 гелікоптерів;
  • 6 ОТРК "Іскандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радіолокаційних станцій;
  • 10 понтонних переправ.

Дослівно: "Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України".

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Деталі: Співробітники воєнної розвідки України подякували всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України, та Благодійному Фонду Сергія Притули. 

"Такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад", – зазначили в ГУР.

Передісторія: 18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомиав, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.

Теми: війнарозвідкакосмосблагодійність
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