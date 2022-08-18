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"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 14:25
фото ICEYE

За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

Джерело: Притула в соцмережах

Пряма мова: "Українці, ви – космос. Ми купили супутник.

Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викупили більш ніж на рік вперед.

Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато".

За словами Притули, на сьогодні ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам.

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ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари, йдеться такж у пресрелізі фонду Притули.

Довідково: Угода реалізована за кошти українського народу, які вдалося зібрати в рамках загальнонаціонального проєкту "Народний Байрактар" 22-24 червня 2022 року фонду Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим.

Компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати 600 млн гривень на купівлю супутника.

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Теми: війна
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