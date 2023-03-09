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СБУ на звинувачення невизнаного Придністров'я: Провокація, зрежисована в Кремлі

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 12:51
СБУ на звинувачення невизнаного Придністров'я: Провокація, зрежисована в Кремлі
фото СБУ

Служба безпеки України назвала провокацією Кремля заяву так званого "міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я про нібито запобігання теракту проти посадових осіб "за вказівкою СБУ".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

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Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу".

Деталі: Українська спецслужба нагадує, що брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується РФ.

Водночас зараз весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів.

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Що передувало: У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Як заявив Першому придністровському каналу так званий прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

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