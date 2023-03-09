У Москві і Свердловській області РФ лунала повітряна тривога

У столиці Росії, Москві, а також у Свердловській області РФ 9 березня пролунало повідомлення про повітряну тривогу.

Джерело: Головне управління МНС Росії по Свердловській області в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС у Telegram

Дослівно МНС: "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги".

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Деталі: Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.

Пізніше російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що також сирени лунали в Москві.

У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/YVu7aDN28a ВІДЕО ДНЯ March 9, 2023

За даними МНС, сигнал тривоги в Москві звучав в ефірі радіостанцій і телеканалів після злому серверів.

У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/V9pQnwppBp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023

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