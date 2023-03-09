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У Москві і Свердловській області РФ лунала повітряна тривога

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 14:12
У Москві і Свердловській області РФ лунала повітряна тривога
Скриншот з google.maps

У столиці Росії, Москві, а також у Свердловській області РФ 9 березня пролунало повідомлення про повітряну тривогу.

Джерело: Головне управління МНС Росії по Свердловській області в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС у Telegram 

Дослівно МНС: "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги".

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Деталі: Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.

Пізніше російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що також сирени лунали в Москві. 

За даними МНС, сигнал тривоги в Москві звучав в ефірі радіостанцій і телеканалів після злому серверів.

Передісторія: 

Теми: Росіяповітряна тривога
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