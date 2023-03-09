У Москві і Свердловській області РФ лунала повітряна тривога
У столиці Росії, Москві, а також у Свердловській області РФ 9 березня пролунало повідомлення про повітряну тривогу.
Джерело: Головне управління МНС Росії по Свердловській області в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС у Telegram
Дослівно МНС: "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги".
Деталі: Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.
Пізніше російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що також сирени лунали в Москві.
У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/YVu7aDN28a— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023ВІДЕО ДНЯ
За даними МНС, сигнал тривоги в Москві звучав в ефірі радіостанцій і телеканалів після злому серверів.
У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/V9pQnwppBp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023
Передісторія:
- Уранці 22 лютого в 10 містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару, пізніше в МНС Росії заявили, що це була хакерська атака.