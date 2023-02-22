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В десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу: в МНС РФ заявили про злам

Станіслав ПогоріловСереда, 22 лютого 2023, 08:03
В десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу: в МНС РФ заявили про злам
Фото: Getty Images

Уранці 22 лютого в 10 містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару, пізніше в МНС Росії заявили, що це була хакерська атака.

Джерело: "Baza", "Осторожно, новости", "Meduza", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

Деталі: Повідомлення: "Увага, оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару" було передано в ефірі радіостанцій Relax FM, "Авторадіо", "Юмор FM", Comedy radio.

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Його чули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Бєлгорода, Старого Оскола, Уфи, Новоуральська.

Згодом в МНС Росії заявили, що оголошення з'явилось на радіостанціях в результаті хакерської атаки. "Унаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару", - ідеться в повідомленні.

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Теми: Росіяхакеривійнаповітряна тривога
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