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Росія тримає у морі два ракетоносії: залп – до чотирьох "Калібрів"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 березня 2023, 14:24
Росія тримає у морі два ракетоносії: залп – до чотирьох Калібрів
Ілюстративне фото з Арміяінформ

Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ в Telegram, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Дослівно ВМС: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 4 ракет".

Деталі: Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі; в Середземному морі зафіксовано 7 ворожих кораблів, три з яких – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 20 ракет.

Зранку начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомляла, що в Чорному морі перебувають два ракетоносії, які оснащені 16 "Калібрами".

 

Що цьому передувало: 

  • Вночі та зранку 9 березня ворог завдав масованих ракетних ударів із різних напрямків, у тому числі з моря. 
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети були випущені з Каспійського, Азовського та Чорного морів. 
  • Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що РФ здійснила 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр". Із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети.
  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк наголосила, що небезпека повторного ракетного удару залишається.

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Теми: Чорне морекораблі
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