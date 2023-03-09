Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські "ТОР" та С-300

Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські зенітні ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку.

Реклама:

Працюємо далі до повної Перемоги!".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи бійців Центру спецоперацій "А" Служби безпеки традиційно не розкривається.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також: Спецпризначенці "А" спалили російський "Солнцепек" прямо в момент залпу – СБУ