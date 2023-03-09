Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські "ТОР" та С-300
Четвер, 9 березня 2023, 17:52
Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські зенітні ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку.
Працюємо далі до повної Перемоги!".
Деталі: Напрямок та час ефективної роботи бійців Центру спецоперацій "А" Служби безпеки традиційно не розкривається.
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