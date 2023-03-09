В Бєлгородській області добудували "засічну лінію" на кордоні з Україною: витратили 138 млн доларів

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про завершення будівництва "оборонної засічної лінії" на кордоні з Україною.

Джерело: Гладков під час ефіру в росіського "ВКонтакте"

Пряма мова: "Ми її завершили вже давно. Я сподіваюся, противник бачить, в якому обсязі і в якій якості вона побудована. Він повинен розуміти, що йому буде вкрай складно, якщо він буде вживати необдуманих дій".

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Деталі: Гладков заявив, що з обласного бюджету області не брали гроші на це "будівництво". За його словами, кошти виділили з "федерального бюджету".

Вартість "засічної лінії" склала майже 10 млрд руб, тобто майже 132 млн доларів. За його словами, кошти виділили з "федерального бюджету".

Зокрема, росіяни встановили у кілька рядів тетраедри з бетону поруч із дорогами біля лісосмуг.

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Під час будівництва працівники скаржилися, що їм не виплачують зарплатні, а військові експерти (навіть російські) називали подібну "лінію" в умовах сучасної війни марною справою.

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