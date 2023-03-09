Після обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою
Внаслідок ворожого обстрілу ввечері 9 березня у Запоріжжі відсутнє електропостачання. Енергетики уже ліквідовують наслідки і частині споживачів електроенергію повернули.
Джерело: Запоріжжяобленерго
Дослівно: Внаслідок чергової ракетної атаки окупантів на Запоріжжя, було порушено енергоживлення частини споживачів в обласному центрі.
Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. По м. Запоріжжя вже заживлено близько третини знеструмлених абонентів".
Деталі: Раніше 9 березня у Запорізькій ОВА закликали не розповсюджувати фото- та відео матеріали, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь.
Оновлено: В ЗОВА згодом додали, що російські ракети продовжили обстріли об'єктів критичної інфраструктури області.
Постраждалих внаслідок чергової атаки нема.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок прильотів у місті виникла пожежа: "За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна".
Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. В деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання.