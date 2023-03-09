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Після обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою

Альона Мазуренко Четвер, 9 березня 2023, 23:09
Після обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою
ФОТО PIXABAY

Внаслідок ворожого обстрілу ввечері 9 березня у Запоріжжі відсутнє електропостачання. Енергетики уже ліквідовують наслідки і частині споживачів електроенергію повернули.

Джерело: Запоріжжяобленерго

Дослівно: Внаслідок чергової ракетної атаки окупантів на Запоріжжя, було порушено енергоживлення частини споживачів в обласному центрі.

Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. По м. Запоріжжя вже заживлено близько третини знеструмлених абонентів".

Деталі: Раніше 9 березня у Запорізькій ОВА закликали не розповсюджувати фото- та відео матеріали, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь.

Оновлено: В ЗОВА згодом додали, що російські ракети продовжили обстріли об'єктів критичної інфраструктури області.

Постраждалих внаслідок чергової атаки нема. 

ВІДЕО ДНЯ

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок прильотів у місті виникла пожежа: "За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна".

Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. В деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання.

Теми: Запоріжжяобстрілелектроенергія
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