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После обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с энергоснабжением

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 23:16
После обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с энергоснабжением
ФОТО PIXABAY

В результате вражеского обстрела вечером 9 марта в Запорожье отсутствует электроснабжение. Энергетики уже ликвидируют последствия и части потребителей электроэнергию вернули.

Источник: Запорожьеоблэнерго

Дословно: "Вследствие очередной ракетной атаки оккупантов на Запорожье, было нарушено энергопитание части потребителей в областном центре.

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Сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. По г. Запорожье уже запитано около трети обесточенных абонентов".

Детали: Ранее 9 марта в Запорожской ОВА призвали не распространять фото- и видео материалы, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Обновлено: В ЗОВА позже добавили, что российские ракеты продолжили обстрелы объектов критической инфраструктуры области.

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Пострадавших в результате очередной атаки нет.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате прилетов в городе возник пожар: "По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В зданиях вылетели окна".

Было обесточено около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

Темы: Запорожьеобстрелэлектроэнергия
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