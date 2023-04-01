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США закликають залишити Росію всіх американців, навіть журналістів

Ольга Глущенко Субота, 1 квітня 2023, 05:30

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі закликав усіх громадян Штатів, у тому числі журналістів, які перебувають у Росії, залишити цю країну.

Джерело: Кірбі, цитує CNN

Пряма мова: "Зараз не час для американців перебувати в Росії. Якщо ви зараз перебуваєте в Росії – у справах чи на відпочинку, з будь-якою метою – вам потрібно негайно виїхати.

Це не найкраще місце, навіть якщо ви працюєте журналістом. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час виїхати, якщо ви там перебуваєте".

Передісторія:

Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

Теми: СШАРосія
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