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Російські спецслужби схопили журналіста Wall Street Journal, який писав про ПВК "Вагнер"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 березня 2023, 11:04
Російські спецслужби схопили журналіста Wall Street Journal, який писав про ПВК Вагнер
Фото: "РИА "Новости"

Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

Джерело: "Радио Свобода", "Meduza", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

Учора єкатеринбурзьке видання "Вечерние ведомости" повідомило, що в центрі міста біля ресторану Bukowski Grill, де раніше зустрічалися Ширшиков і Гершкович, люди в цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр. Ширшиков припустив, що це міг бути американський журналіст.

Також про Гершковича написав неофіційний телеграм-канал адміністрації губернатора Свердловської області: "Учора в Єкатеринбурзі дійсно затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Ситуація дуже серйозна".

Як розповіло виданню "Meduza" джерело серед західних журналістів, які працюють у Москві, крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагілу. Там розташоване оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

Гершкович близько шести років живе в Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для The Wall Street Journal.

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Раніше він працював в Agence France-Presse, The Moscow Times і The New York Times.

Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.

Пізніше прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що журналіста затримали на гарячому. "Єдине, що можу сказати, що, наскільки нам відомо, його (журналіста WSJ – ред.) взяли на гарячому", - сказав він.

Теми: ФСБРосіяЗМІ
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