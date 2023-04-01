На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

На фронті загинув білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним "Моджахед".

Джерело: офіційна сторінка "Моджахеда" в Telegram

Деталі: "Моджахед" був засновником та командиром бойової групи "Vendetta".

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Уродженець Білорусі, Ляшук пішов добровольцем воювати за Україну після окупації Росією Криму 2014 року. У 2015 році був поранений.

Того ж року був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо", бійцем якого він був. У 2017 році був засуджений до 10 років ув’язнення, однак у червні 2021 року вийшов на свободу за "законом Савченко", згідно з яким 1 день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні терміну відбування покарання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії знову пішов на фронт. Влітку 2022 року вдруге був поранений.