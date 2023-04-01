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Залужний показав роботу британської гармати на полі бою

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 17:15
Залужний показав роботу британської гармати на полі бою
скріншот відео Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео знищення ворожої техніки за допомогою британської гармати L119.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119.

Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" (радянський станковий протитанковий гранатомет – ред.) разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок"".

Що передувало: У липні 2022 року повідомлялося, що Велика Британія надішле Україні понад два десятки самохідних установок M109 калібру 155 мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм.

У серпні десантники вже показували роботу британських 105-мм гаубиць L119. Вони також пояснювали переваги цієї зброї: неабияким чинником є її швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою залежить живучість артилерійських систем та їхніх розрахунків.

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Теми: Залужнийзброядопомога УкраїніВелика Британія
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