В Україні почав діяти закон про е-резидентство

З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Дослівно: "Відсьогодні почав діяти закон про е-резидентство. Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. І це все онлайн".

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Деталі: У Мінцифри додали, що зараз разом із НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно. Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

"Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям. Громадяни Росії та країн, що входять у "сірий" чи "чорний" список FATF, стати е-резидентами не зможуть", - зазначили в Мінцифри.

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Пряма мова заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова: "Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки. Також він сприятиме популяризації України як світового IT-бренду та зростанню нашої позиції в міжнародних рейтингах, зокрема Doing Business".

Що передувало: 6 жовтня 2022 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5270 про електронне резидентство.