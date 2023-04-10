Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 18:41

У понеділок, 10 квітня, Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu, який зробить її однією з небагатьох країн у світі, яка має на озброєнні авіаносець вітчизняного виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Daily Sabah.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи на церемонії передачі корабля в Стамбулі, назвав його символом "століття Туреччини".

Реклама:

Це не лише перший авіаносець Туреччини, але й перший у світі корабель, який є носієм безпілотників.

 

"TCG Anadolu ...є першим у світі військовим кораблем, на якому можуть сідати і злітати БПЛА", - сказав Ердоган, підкресливши, що на кораблі розмістять велику кількість пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю близько 21 вузла, має дальність плавання 9000 морських миль і може діяти в морі протягом 50 днів.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що на борту корабля розмістять здебільшого безпілотники Bayraktar TB3.

На додаток до безпілотників, на TCG Anadolu будуть розміщені вертольоти, в тому числі турецькі T129 Atak, американські ударні вертольоти AH-1W Super Cobra і вертольоти загального призначення SH-70B.

Він може перевозити багато легкої та важкої бронетехніки, в тому числі колісної та гусеничної. На полегшеній палубі він може перевозити до 30 колісних машин, в тому числі броньовані десантні машини і бронетранспортери. Ангар судна дозволяє транспортувати щонайменше 12 вертольотів середньої вантажопідйомності.

TCG Anadolu також може забезпечити транспортування до 45 танків, залежно від того, як вони розміщені на ньому, і місії судна.

Нагадаємо, у лютому було відкладено повернення в експлуатацію британського авіаносця HMS Prince of Wales після того, як інженери виявили "елементарні" помилки в центруванні валів військового корабля.

Теми: Туреччинакораблібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: