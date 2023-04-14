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На НПЗ у Швеції затримали російську шпигунку – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 13:02

На нафтопереробному заводі в шведському місті Гетеборг затримали жінку, підозрювану у корпоративному шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV4 Nyheterna.

Операція була проведена в четвер вдень і оточена високою секретністю.

Поліція дуже неохоче розповідає про справу, але за інформацією TV4 Nyheterna, йдеться про жінку, яка була заарештована на заводі Preemraff на Хісінген в Гетеборзі. За інформацією джерел TV4 Nyheterna, вона, ймовірно, громадянка Росії.

Пізніше вона була заарештована і, ймовірно, підозрюється в корпоративному шпигунстві.

Як зазначається, підозри у шпигунстві спочатку розслідує звичайна поліція. Поліція безпеки (Säpo) повинна бути проінформована про це, що вона могла підтвердити в п'ятницю вранці.

"Ми знаємо про це, але це справа поліції, тому ви повинні звернутися туди", – каже Габріель Вернштедт, прессекретар Säpo.

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За даними телеканалу, кілька людей були доставлені на допит, і в різних місцях було проведено кілька обшуків.

"Наразі розслідування знаходиться на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність попереднього слідства, ми не можемо нічого сказати", – каже Кароліна Карлссон, прессекретар поліції Західного регіону.

Preemraff стверджує, що підозрювана працювала на їхньому підприємстві, і що поліція провела обшук.

"Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі проводилася поліцейська операція. Людина, про яку йде мова, працює на одного з наших субпідрядників", – сказав Дані Бактег, пресменеджер Preemraff.

"Я можу підтвердити, що з учорашнього вечора за підозрою в корпоративному шпигунстві було заарештовано одну особу" – сказав окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, який  веде розслідування.

Як повідомлялося, польська військова контррозвідка і кіберфахівці зафіксували ведення масштабної шпигунської кіберкампанії, спрямованої на збір даних від дипломатичних відомств країн Заходу.

Теми: ШвеціяРосіяшпигунство
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