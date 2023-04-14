Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На НПЗ у Швеції затримали російську шпигунку – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 13:02

На нафтопереробному заводі в шведському місті Гетеборг затримали жінку, підозрювану у корпоративному шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV4 Nyheterna.

Операція була проведена в четвер вдень і оточена високою секретністю.

Реклама:

Поліція дуже неохоче розповідає про справу, але за інформацією TV4 Nyheterna, йдеться про жінку, яка була заарештована на заводі Preemraff на Хісінген в Гетеборзі. За інформацією джерел TV4 Nyheterna, вона, ймовірно, громадянка Росії.

Пізніше вона була заарештована і, ймовірно, підозрюється в корпоративному шпигунстві.

Як зазначається, підозри у шпигунстві спочатку розслідує звичайна поліція. Поліція безпеки (Säpo) повинна бути проінформована про це, що вона могла підтвердити в п'ятницю вранці.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми знаємо про це, але це справа поліції, тому ви повинні звернутися туди", – каже Габріель Вернштедт, прессекретар Säpo.

За даними телеканалу, кілька людей були доставлені на допит, і в різних місцях було проведено кілька обшуків.

"Наразі розслідування знаходиться на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність попереднього слідства, ми не можемо нічого сказати", – каже Кароліна Карлссон, прессекретар поліції Західного регіону.

Preemraff стверджує, що підозрювана працювала на їхньому підприємстві, і що поліція провела обшук.

"Ми можемо підтвердити, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі проводилася поліцейська операція. Людина, про яку йде мова, працює на одного з наших субпідрядників", – сказав Дані Бактег, пресменеджер Preemraff.

"Я можу підтвердити, що з учорашнього вечора за підозрою в корпоративному шпигунстві було заарештовано одну особу" – сказав окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, який  веде розслідування.

Як повідомлялося, польська військова контррозвідка і кіберфахівці зафіксували ведення масштабної шпигунської кіберкампанії, спрямованої на збір даних від дипломатичних відомств країн Заходу.

Теми: ШвеціяРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Швеція
Опозиція закликає владу Швеції передати Україні винищувачі Gripen
Шведська мережа магазинів одягу H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
Швеція не може поділитися з Україною винищувачами Gripen – прем’єр
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: