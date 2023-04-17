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Швеція проведе найбільші військові навчання з протидії збройній атаці на країну

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 08:53
Швеція проведе найбільші військові навчання з протидії збройній атаці на країну
Фото: Getty Images

У Швеції в квітні та травні відбудуться військові навчання "Аврора-23", які стануть найбільшими національними маневрами такого роду за більш ніж 25 років.

Про це повідомили Збройні сили Швеції, пише "Європейська правда".

У оборонних навчаннях "Аврора 23" візьме участь низка країн і усі види шведських військ. Маневри зміцнять зібраний потенціал для протидії збройному нападу на Швецію, йдеться у повідомленні.

"Аврора-23" – найбільші національні навчання такого роду за понад чверть століття: участь у них візьмуть понад 26 тисяч чоловіків і жінок. Навчання проводитимуть в повітрі, на землі та на морі, будуть задіяні підрозділи по всій Швеції. Тренування в основному проходитимуть в південній Швеції та на острові Готланд і навколо нього. 

Для проведення навчань учасники в першу чергу використовуватимуть власні полігони та полігони Збройних сил Швеції, але заходи також маневри відбуватимуться і на приватних територіях. У цих районах власники земель та мешканці отримають додаткову інформацію.

Повітряні навчання здебільшого проводитимуть на півдні Швеції вдень і вночі з 24 квітня по 11 травня. Вильоти бойової авіації, вертольотів, транспортної та іншої авіації виконуватимуть з кількох авіабаз і цивільних аеропортів.

Окрім Швеції у маневрах братимуть участь США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Збройних силах Швеції уточнювали, що маневри розпочнуться 17 квітня.

Як відомо, Швеція прагне стати членом НАТО, але наразі Туреччина і Угорщина гальмують приєднання країни.

Водночас, Фінляндія стала 31-м членом Альянсу 4 квітня.

Днями Фінляндія завершила перші військові навчання НАТО як член блоку.

Теми: ШвеціявійнаНАТО
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