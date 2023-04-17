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Привітай УП з 23-річчям. Придбай твори мистецтва та допоможи 93-ій бригаді дронами

"Українська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 14:00
 

З нагоди дня народження нашого видання у партнерстві з Voloshyn Gallery ми оголошуємо благодійний аукціон. Усі кошти з продажу картин будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для легендарної 93-ої бригади "Холодний Яр".

Спеціально для цього проєкту свої роботи надали відомі українські митці: Анатолій Криволап, Нікіта Кадан, Леся Хоменко, Сергій Майдуков, Влада Ралко, Олексій Сай та інші.

Аукціон стартує 17 квітня на facebook-сторінці "Української правди" та триватиме тиждень – до 23 квітня.

Придбати витвір мистецтва можна буде за правилами класичного тихого аукціону.

Кожна наступна ставка має бути більшою за попередню, а вартість кроку складатиме 50$. Під кожною з робіт ви знайдете стартову ціну торгів.

Просимо учасників зауважити, що наш адміністратор звернеться до вас для верифікації особи та контактних даних.

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