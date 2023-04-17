Латвія запровадила санкції проти 10 росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив про запровадження санкцій проти 10 росіян у зв'язку з винесенням вироку правозахиснику і критику Кремля Владіміру Кара-Мурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я засуджую несправедливий і суворий вирок проти відомого російського опозиційного політика Владіміра Кара-Мурзи, винесений сьогодні російським судом.
Я вирішив запровадити заборону на в'їзд для 10 російських громадян, причетних до цієї сфабрикованої справи. Я закликаю ЄС також запровадити санкції" – написав міністр у Twitter.
У понеділок російський суд засудив Владіміра Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі.
Вирок засудили Рада Європи і ЄС.
До МЗС Британії викликали російського посла. Владімір Кара-Мурза має також британський паспорт.
Кара-Мурза був ув'язнений і притягнутий до кримінальної відповідальності рік тому за висловлювання щодо брутальної агресії Росії проти України.