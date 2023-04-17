Латвія запровадила санкції проти 10 росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив про запровадження санкцій проти 10 росіян у зв'язку з винесенням вироку правозахиснику і критику Кремля Владіміру Кара-Мурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я засуджую несправедливий і суворий вирок проти відомого російського опозиційного політика Владіміра Кара-Мурзи, винесений сьогодні російським судом.

Я вирішив запровадити заборону на в'їзд для 10 російських громадян, причетних до цієї сфабрикованої справи. Я закликаю ЄС також запровадити санкції" – написав міністр у Twitter.

У понеділок російський суд засудив Владіміра Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі.

Вирок засудили Рада Європи і ЄС.

До МЗС Британії викликали російського посла. Владімір Кара-Мурза має також британський паспорт.

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Кара-Мурза був ув'язнений і притягнутий до кримінальної відповідальності рік тому за висловлювання щодо брутальної агресії Росії проти України.