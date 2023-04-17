У ЄС поменшало українців, яким надають тимчасовий захист – Євростат

Кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу, щодо яких є відповідні дані.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило статистичне відомство ЄС.

Найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125, за нею ідуть Польща (24 905), Чехія (9775) та Румунія (7920).

При цьому, якщо порівняти із січнем 2023 року, найбільше скорочення кількості українців, що отримали тимчасовий захист, спостерігалось саме в цих чотирьох країнах: не 3540 менше у Польщі, 3080 – у Німеччині, 2630 – у Чехії та 1035 – у Румунії.

Водночас в Ірландії та Фінляндії зафіксовано найзначніше зростання кількості громадян України, що отримали статус тимчасового захисту (на 540 і 520 відповідно).

Загалом найбільше українців із тимчасовим захистом живуть у Німеччині (1 000 530) та Польщі (989 080). У відносному вимірі найбільша кількість українців із цим статусом живуть на Кіпрі (1,1 на 1000 населення) і Чехії (0,9).

Як відомо, у березні 2022 року ЄС запровадив видання дозволів на тимчасовий захист для громадян України, що виїхали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії. Цей статус означає, що українцям, які тікають від війни, не потрібно просити притулок в ЄС.

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Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.