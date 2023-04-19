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Росія в обхід санкцій закуповує західні електронні компоненти для зброї через Вірменію і Казахстан – NYT

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 12:53

Росія в обхід санкцій імпортує західні електронні компоненти, що використовуються в оборонній промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

За даними видання, наприкінці минулого місяця чиновники США та Європейського Союзу обмінялися інформацією про заборонені технології вартістю у мільйони доларів, які потрапляють на територію Росії в обхід санкцій.

Посадовці податкових і торговельних органів відзначили різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни.

За їхніми даними, РФ змогла отримати особливо чутливі категорії мікросхем та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет, якими Росія атакує Україну.

Після різкого падіння одразу після вторгнення в Україну російський імпорт мікросхем знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період із жовтня по січень щомісяця становив 50% і більше середнього довоєнного рівня.

Як зазначає видання, американські та європейські чиновники дедалі більше занепокоєні тим, що Росія отримує американські та європейські товари через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

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В одному документі з печаткою Бюро промисловості та безпеки США йдеться, що 2022 року Вірменія імпортувала зі США чіпів та процесорів на 515% більше, а з Євросоюзу — на 212% більше, ніж 2021 року. У документі зазначається, що тоді Вірменія експортувала до Росії 97% тієї ж продукції. 

В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій мікросхем та компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російської зброї, які були виявлені в одній із моделей російської крилатої ракети Х-101.

"Є певні райони світу, які використовуються для постачання цих товарів до Росії. Це проблема, на якій ми зосереджені", – зазначив представник міністерства торгівлі США Метью Аксельрод.

Раніше німецьке видання Spiegel, повідомляло, що сусідні з РФ країни купують дедалі більше німецьких товарів і, ймовірно, обходячи західні санкції, продають їх Москві.

Відомо, що ЄС працює над одинадцятим пакетом санкцій проти РФ, який має бути спрямований на придушення спроб уникнути запроваджених раніше обмежень.

Теми: РосіяВірменіяКазахстан
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