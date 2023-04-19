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Росія має значні резерви старої зброї, щоб вести війну, хоч ВПК країни деградує – звіт

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 14:35
Росія має значні резерви старої зброї, щоб вести війну, хоч ВПК країни деградує – звіт
Фото: Getty Images

Експерти центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) в аналітичному звіті "Немає в наявності? Оцінка впливу санкцій на оборонну промисловість Росії" проаналізували вплив санкцій на російську оборонну промисловість та військові спроможності Кремля продовжувати війну.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: У звіті приділено увагу намаганням Росії обійти санкції та кроки, які для цього зроблено. Йдеться про постачання та виробництво зброї та систем, включаючи танки, ракети, літальні апарати, літаки та системи електронної боротьби.

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Також автори звіту розглядають питання обмеження на продаж Росії ключових іноземних компонентів, необхідних для виробництва зброї та для російських оборонних технологій, таких як оптика, підшипники, верстати, двигуни та мікрочіпи.

Експерти зазначають і зусилля Кремля щодо так званого імпортозаміщення.

За інформацією розвідки США, яку цитують у звіті, з лютого 2022 року експортний контроль погіршив здатність Росії замінити понад 6000 одиниць військової техніки. Крім того, ключові об'єкти оборонної промисловості вимушено призупинили виробництво, виник дефіцит критичних компонентів для танків і літаків.

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Однак Кремль, зазначається у звіті, не демонструє жодних ознак відмови від своєї головної мети — окупації України, тому Захід і надалі коригує власні дії із запровадження найширших на сьогодні санкцій проти РФ, кажуть аналітики.

За словами директора центру CSIS Макса Бергмана під час онлайн-дискусії за результатами звіту, санкції справляють відчутний вплив на Росію, на російську оборонну промисловість. Однак їх не слід розглядати як чарівну паличку, яка закінчить війну чи просто змінить хід подій на полі бою.

На його думку, Росія продемонструвала надзвичайну майстерність і стійкість, коли справа дійшла до придбання офіційно заборонених для експорту компонентів. Крім того, у неї досі наявні значні резерви. І на допомогу приходять країни, які бажають постачати до Москви товари та технології подвійного використання (складові яких можна переорієнтувати на користь оборонної промисловості) через мережу незаконних ланцюжків поставок.

"По суті бачимо, що якість російського обладнання падає, тоді як ми сподіваємося побачити, що якість українського обладнання зростає, оскільки вона отримує все більші поставки від партнерів", - підсумував Бергман.

Теми: РосіявійназброяУкраїна
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