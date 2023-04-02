Росія не досягла поставлених цілей до кінця березня – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий "великий" зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики зазначають, що російські, українські та західні джерела зазначили 1 квітня, що зимовий наступ російських військ не досягнув поставленої Кремлем мети – захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Експерти вказують і на те, що російські військові блогери стурбовані тим, що війська РФ повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують між 16 квітня та 9 травня.

Військові блогери підкреслили своє розчарування тим, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зазначили, що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе утримати під контролем Бахмут та Авдіївку впродовж наступних тижнів.

Фахівці нагадують: ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність командування окупантів зрозуміти часові та просторові відносини, пов'язані з такою кампанією.

Інститут також оцінював, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів.

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У звіті зазначається: зростаючі спекуляції щодо змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні РФ через невдалу зимову наступальну операцію.

Основні висновки аналітиків ISW за 1 квітня:

Російські, українські та західні джерела відзначають, що російський зимовий наступ не зміг досягти цілей Кремля щодо захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Зростаючі спекуляції щодо змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні у зв'язку з провалом зимового наступу.

Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

При цьому вони не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжили наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Крім того, окупанти продовжували будувати оборонні споруди на окупованому півдні України.

Росія розпочала піврічний призов на військову службу 1 квітня, найбільший призов з 2016 року.

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Нціоналістичні діячі РФ критикують президента Білорусі Олександра Лукашенка за те, що він не продовжує зусилля зі створення Союзної держави між Росією та Білоруссю з середини 1990-х років.

Нагадаємо: Британська розвідка заявила, що плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі.