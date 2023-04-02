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Росіяни обстріляли центр Костянтинівки, 6 загиблих і 11 поранених

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 12:54
Росіяни обстріляли центр Костянтинівки, 6 загиблих і 11 поранених
фото: оп

Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині, 6 осіб загинули і 11 дістали поранень.

Джерело: очільник ОВА Павло Кириленко, глава ОП Андрій Єрмак

Пряма мова Кириленка: "Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці.
Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки".

Деталі: Єрмак уточнив, що пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.

Поранені 8 осіб, загинули 6 осіб.

Пізніше Кириленко додав, що число поранених зросло до 10.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про 6 загиблих і 11 постраждалих. 

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Теми: Донецька областьобстрілвійна
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