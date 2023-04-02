Зеленський: Єдиний шлях зупинити терор – військова перемога України, іншого нема й не буде

Президент Володимир Зеленський наголошує, що єдиним шляхом зупинити російський терор є військова перемога України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам – від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде.

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Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з "Ураганів" по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде".

Деталі: Зеленський повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до 11, загинули 6 цивільних.

Пряма мова: "Сьогодні російські терористи знову вдарили по Костянтинівці Донецької області. По звичайних житлових кварталах. Шість людей убиті цим російським обстрілом. Три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі... Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 й систему залпового вогню "Ураган"".

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Більше деталей: Зеленський також нагадав, що 2 квітня відзначається річниця звільнення Київщини від російських окупантів.

"2 квітня з території Київської області втік останній окупант. Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", - підкреслив він.

Що передувало: Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині, було відомо про 6 загиблих і 10 поранених.