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Священник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

Роман ПетренкоНеділя, 2 квітня 2023, 14:39
Священник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького
скріншот

В одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового.

Джерело: депутат облради Віктор Бурлик, місцевий портал "Всім", поліція Хмельниччини

Пряма мова Бурлика: "На відео військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабки добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму".

Деталі: За словами Бурлика, військовий прийшов у храм і запитав, скільки "ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?".

Поліція відкрила справу проти священника та військового.

Зі слів поліції, військовий у храмі "скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію".

Очевидці розповіли місцевим журналістам, що військовий, на їхню думку, є ініціатором конфлікту.

ВІДЕО ДНЯ

У поліції повідомили, що за даним фактом слідчі Хмельницького райуправління відкрили провадження за ч 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

"Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують свідків та учасників події", - зазначили правоохоронці.

Теми: УПЦ МПХмельницькийЗбройні силивійна
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