Окупанти проводять "зачистку" в Маріуполі після підриву колаборанта – Андрющенко

підірваний на початку тижня колаборант в маріуполі, колаж уп

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місті російські окупанти проводять "зачистку".

Джерело: Андрющенко у Facebook

Пряма мова Андрющенка: "На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими.

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Кожні 200 метрів по вулиці патруль з 8 окупантів (мікс військових та поліції).

Велика кількість автопатрулів, пригнаних з Донецька.

Тотальна перевірка документів та телефонів. Вибіркова перевірка квартир з обшуками".

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Деталі: За словами радника, такі перевірки від кварталу до кварталу тривали майже щодня весь тиждень.

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