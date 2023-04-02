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Окупанти проводять "зачистку" в Маріуполі після підриву колаборанта – Андрющенко

Роман ПетренкоНеділя, 2 квітня 2023, 15:39
Окупанти проводять зачистку в Маріуполі після підриву колаборанта – Андрющенко
підірваний на початку тижня колаборант в маріуполі, колаж уп

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місті російські окупанти проводять "зачистку".

Джерело: Андрющенко у Facebook

Пряма мова Андрющенка: "На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими.

Кожні 200 метрів по вулиці патруль з 8 окупантів (мікс військових та поліції).

Велика кількість автопатрулів, пригнаних з Донецька.

Тотальна перевірка документів та телефонів. Вибіркова перевірка квартир з обшуками".

Деталі: За словами радника, такі перевірки від кварталу до кварталу тривали майже щодня весь тиждень.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції окупантів Михайла Москвіна.
  • Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію, оскільки перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

Теми: Маріуполь
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