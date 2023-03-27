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У Маріуполі підірвали авто начальника поліції окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 11:09
У Маріуполі підірвали авто начальника поліції окупантів
Скриншот з відео РИА Новости

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції окупантів Михайла Москвіна.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом".

Деталі: Повідомляється, що вибух пролунав о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників).

За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

Пізніше ТАСС повідомив, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна.

Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувались силові структури загарбників. Ще одне влучання зафіксовано в районі авіамістечка. 

Теми: Маріупольвибухокупація
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