У Маріуполі підірвали авто начальника поліції окупантів
Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції окупантів Михайла Москвіна.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС
Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом".
Деталі: Повідомляється, що вибух пролунав о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників).
За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
Пізніше ТАСС повідомив, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна.
Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.
Передісторія:
- Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувались силові структури загарбників. Ще одне влучання зафіксовано в районі авіамістечка.