Обстріл росіянами Торецька: одну людину поранено, ще троє отруїлися чадним газом
Неділя, 2 квітня 2023, 17:07
Російські війська в ніч на неділю обстріляли Торецьк Донецької області, внаслідок чого постраждало четверо цивільних.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом".
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Що передувало: Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого 6 осіб загинули й 8 дістали поранень.