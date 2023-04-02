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Обстріл росіянами Торецька: одну людину поранено, ще троє отруїлися чадним газом

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 17:07
Обстріл росіянами Торецька: одну людину поранено, ще троє отруїлися чадним газом
наслідки обстрілу Торецька, фото прокуратури

Російські війська в ніч на неділю обстріляли Торецьк Донецької області, внаслідок чого постраждало четверо цивільних.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом".

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Що передувало: Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого 6 осіб загинули й 8 дістали поранень.

Теми: Донецька областьвійна
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