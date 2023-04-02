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Міноборони про Бахмут: Захисники враховують принцип військової доцільності

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 18:16
Міноборони про Бахмут: Захисники враховують принцип військової доцільності
ситуація навколо Бахмута станом на 2 квітня, скріншот deepstatemap

У Міноборони закликали довіряти військовим, які захищають Бахмут, і запевнили, що реагування на поточну ситуацію здійснюється з урахуванням принципу військової доцільності.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно.

Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника.

Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим".

Теми: БахмутМіноборонивійна
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