Міноборони про Бахмут: Захисники враховують принцип військової доцільності
У Міноборони закликали довіряти військовим, які захищають Бахмут, і запевнили, що реагування на поточну ситуацію здійснюється з урахуванням принципу військової доцільності.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook
Дослівно: "Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно.
Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника.
Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.
Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим".