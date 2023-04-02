Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 23:11
Мешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
Дівчина (ліворуч), яка, імовірно, подарувала статуетку Татарському, фото: Фонтанка

Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело, "Фонтанка"

Деталі: За підозрою в убивстві Татарського затримано Дар'ю Трепову, 1997 року народження, її доставлено до слідчого, сказав співрозмовник агентства.

Реклама:

За його словами, у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше "Фонтанка" писала, що силовики розшукують дівчину на ім'я Дар'я. "Поліцейські з нею вже знайомі, оскільки затримували її на мітингах", - писало видання.

ВІДЕО ДНЯ

"Фонтанка" також публікує фото дівчини, яка, ймовірно, подарувала статуетку Татарському, надане одним з учасників зустрічі.

"Дівчина подарувала бюст і йде на своє місце, але Владлен її зупинив і попросив сісти поруч. Вона сказала, що соромиться, але пішла. На другому фото: це в момент, коли вона сідає недалеко від Владлена", - розповів очевидець.

Як повідомляє телеграм-канал Ксенії Собчак "Кровавая барыня", Дар'я Трепова раніше затримувалася 24 лютого на антивоєнному мітингу. Був суд за стандартною мітинговою статтею - 20.2.2 ч. 1, КпАП.

Що передувало: У центрі Санкт-Петербурга в неділю стався вибух у кафе, яке раніше належало Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, 25 поранених.

Теми: Росіявибухвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання нового президента США може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: