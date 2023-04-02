Мешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ

Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело, "Фонтанка"

Деталі: За підозрою в убивстві Татарського затримано Дар'ю Трепову, 1997 року народження, її доставлено до слідчого, сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше "Фонтанка" писала, що силовики розшукують дівчину на ім'я Дар'я. "Поліцейські з нею вже знайомі, оскільки затримували її на мітингах", - писало видання.

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"Фонтанка" також публікує фото дівчини, яка, ймовірно, подарувала статуетку Татарському, надане одним з учасників зустрічі.

"Дівчина подарувала бюст і йде на своє місце, але Владлен її зупинив і попросив сісти поруч. Вона сказала, що соромиться, але пішла. На другому фото: це в момент, коли вона сідає недалеко від Владлена", - розповів очевидець.

Як повідомляє телеграм-канал Ксенії Собчак "Кровавая барыня", Дар'я Трепова раніше затримувалася 24 лютого на антивоєнному мітингу. Був суд за стандартною мітинговою статтею - 20.2.2 ч. 1, КпАП.

Що передувало: У центрі Санкт-Петербурга в неділю стався вибух у кафе, яке раніше належало Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, 25 поранених.