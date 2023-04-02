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Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
Михайло Федоров, фото з його Facebook

Міністерство цифрової трансформації планує долучитися до проведення перепису населення після війни та залучити інформацію з реєстрів для спрощення процедури, а також залучити до перепису компанію Аpple.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Після нашої перемоги потрібно буде точно проводити перепис населення. Але ми взагалі переосмислили підхід до цього. І розуміємо, що багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів".

Деталі: За його словами, до перепису населення Мінцифри планує залучити компанію Аpple.

"Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", – додав Федоров.

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Теми: Федоровперепис населення
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