Уряд скасував перепис населення

Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення, який був запланований на 2023 рік.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: За його словами, Кабмін на засіданні 20 жовтня визнав таким, що втратило чинність, своє ж розпорядження від 9 грудня 2020 року "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

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Державній службі статистики доручено ініціювати перепис населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.