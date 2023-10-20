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Уряд скасував перепис населення

Євген КізіловП'ятниця, 20 жовтня 2023, 17:57
Уряд скасував перепис населення
малюнок: Red Diamond / iStock / Getty Images

Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення, який був запланований на 2023 рік.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: За його словами, Кабмін на засіданні 20 жовтня визнав таким, що втратило чинність, своє ж розпорядження від 9 грудня 2020 року "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

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Державній службі статистики доручено ініціювати перепис населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Теми: перепис населенняКабінет міністрівУкраїна
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