Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він сказав, прибувши на зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 21 квітня, повідомляє кореспондент "Європейського правда".

"Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі", – сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО також прокоментував зауваження журналістів про те, що Україна висунула умовою участі президента Зеленського у саміті конкретні кроки щодо її членства.

"Як я сказав вчора у Києві, майбутнє України – у євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу (у війні. – Ред.). Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим", – додав генсек.

Зеленський напередодні на спільному брифінгу зі Столтенбергом подякував за запрошення відвідати Вільнюс, але сказав, що важливо, аби і Україна отримала відповідне запрошення.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявив, що Київ очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства в Альянсі.

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