ЗСУ критично не вистачає контролю неба, щоб спинити росіян – The Times

Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії, йдеться у секретних документах Пентагону, які вивчили ЗМІ.

Джерело: The Times

Деталі: Журналісти поспілкувалися з українськими військовими, які зазначили, що Росія має технологію кращого захисту від ЗРК Stinger. За словами військового, ЗСУ запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить.

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Дослівно: "Ми також використовували протитанкові ракети проти них, і це зупинило їх від відправки гелікоптерів далеко вглиб нашої території, тому що вони боялися, що їх підіб'ють.

Але тепер, коли росіяни знають, що у нас закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків, і вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити".

Більше деталей: Зазначається, що надсекретні документи Пентагону виявили слабкі місця в українській армії і пролунали тривожним дзвіночком.

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Вони показали, серед іншого, що Україні настільки бракує зенітних засобів, що вона може втратити контроль над своїм небом на користь Росії вже у травні - якраз тоді, коли вона готується до наземного наступу з метою повернення втрачених територій.

Згідно зі злитими даними документів, Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS, що дозволяє скидати її з військового літака і самостійно долетіти до наміченої цілі, при цьому літак ніколи не заходить у повітряний простір противника і не наражається на вогонь.

Така бомба, скинута з Су-34, стала причиною випадкового удару по російському місту Бєлгород, в результаті якого було поранено щонайменше три людини. Аналітики пов'язують зростання кількості таких інцидентів з різким збільшенням кількості російських військових польотів.

Українські військові посадовці тепер розмірковують, як можна забезпечити повітряне прикриття військам в умовах наступальної операції. Союзники досі не відповіли на їхні прохання про надання літаків F-16.

На базі управління безпілотниками в покинутому будинку за кілька миль від російських окопів солдати продемонстрували виданню, як зменшуються їхні запаси боєприпасів. На великий монітор виводилася трансляція з українського безпілотника, що завис неподалік від російських позицій, на якій було видно, як кілька чоловіків рухаються вперед. "Якщо їх менш ніж десять, то це марна трата міномета, вони потрібні нам, щоб вдарити по їхній артилерії", - сказав один з бійців.

Безпілотник вартістю $6 000, оснащений камерами нічного бачення, є одним з найдорожчих, які використовує цей підрозділ. Інші комерційні моделі коштують близько $3 000, багато з них були придбані за допомогою краудфандингу, пишуть журналісти.

Однак росіяни вдосконалюють свої можливості глушіння БПЛА, використовуючи системи, які, на думку військових, нещодавно прибули з Китаю. Найпопулярніший безпілотник, який використовують українці, є комерційною китайською моделлю - і більший успіх Росії в їхньому глушінні викликав з українського боку припущення, що Пекін допомагає їм у цьому.

За словами ЗМІ, побоювання полягають у тому, що прогрес Росії у глушінні безпілотників призведе до того, що тисячі БПЛА України будуть виведені з ладу, а перспектива знайти їм заміну буде невеликою. Хоча безпілотники з самого початку конфлікту були визнані одним з найефективніших і найдешевших українських засобів, зараз вони стали ще більш важливими, оскільки боєприпаси закінчуються і критично потрібне точне наведення на ціль для збереження їхніх запасів.