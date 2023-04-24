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ЄС готує пропозиції для ключових партнерів, щоб відвернути їх від Росії та Китаю – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 20:49

Європейський Союз хоче налагодити співпрацю з ключовими третіми країнами задля боротьби з Росією та стримування Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на внутрішній меморандум дипломатичної служби ЄС та дипломатичні джерела.

Бразилія, Чилі, Нігерія та Казахстан є чотирма ключовими "пріоритетними країнами", з якими ЄС прагне підтримувати тісну співпрацю у своїх зусиллях щодо протистояння Росії та Китаю.

"Ми опинилися в конкурентному геополітичному середовищі: це не тільки битва наративів, а й битва пропозицій. Ми повинні покращити нашу пропозицію і зміцнити наші відносини з ними", – йдеться в документі, поширеному на початку цього тижня дипломатичною службою ЄС.

Очікувалося, що міністри закордонних справ ЄС обговорять стратегічний документ під назвою "План дій ЄС щодо геополітичних наслідків вторгнення Росії в Україну для третіх країн" на своєму черговому засіданні в Люксембурзі в понеділок в контексті реакції блоку на війну Росії в Україні.

Вибір країн видається очевидним, оскільки кожна з чотирьох країн є потужною державою у своєму регіоні.

За словами одного з високопоставлених дипломатів ЄС, Бразилія і Чилі все частіше розглядаються як бажані варіанти для диверсифікації Європи в багатій на сировину Латинській Америці, яка загалом вважається регіоном, що "найбільше відповідає нашим цінностям і цілям".

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Нігерія, тим часом, є економічною силою в Західній Африці, яка, ймовірно, випередить Китай як друга за чисельністю населення країна світу до 2100 року.

Після вторгнення Росії в Україну Казахстан знову став впливовим гравцем у регіоні, зайнявши більш наполегливу позицію у відносинах з Москвою і більш впевнену у відносинах із Заходом. Він також володіє величезними запасами нафти і газу в Центральній Азії, які можуть допомогти диверсифікувати джерела енергії від російських.

Підготовлений в ЄС документ здебільшого фокусується "на пряниках, а не на батогах", щодо чотирьох визначених країн, які, як зазначено, є "пілотною групою".

Окрім потенційних торговельних угод, документ здебільшого висвітлює те, що ЄС може запропонувати цим чотирьом країнам у сфері енергетики, міграції, економічного розвитку чи координації безпеки.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що міністри закордонних справ Євросоюзу почнуть дискусію з метою підготовки зміни стратегії ЄС щодо Китаю.

Міністри закордонних справ ЄС також обговорять резонансні коментарі посла Пекіна в Парижі щодо колишніх держав СРСР і Криму, які Боррель назвав неприйнятними.

Теми: КитайЄвропасанкції
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