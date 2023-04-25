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Кіпр не захищатиме тих, хто намагається обійти санкції проти Росії - президент

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 19:35

Президент Кіпру Нікос Христодулідес заявив, що влада країни не потуратиме людям, які намагатимуться обійти європейські або американські санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Христодулідес у вівторок провів засідання, присвячене питанню санкцій, і сказав, що мета всіх, хто брав у ньому участь, є спільною, тобто "ми зробимо все можливе, щоб не дозволити нікому заплямувати ім'я нашої країни".

Президент Кіпру зазначив, що до цього питання треба підходити як до можливості "раз і назавжди поставити крапку в цьому конкретному питанні. Ми не можемо продовжувати розмови". 

На запитання, чи отримує уряд Кіпру інформацію від США і Великої Британії, Христодулідес відповів, що "коли буде щось більше, будьте впевнені, що я вас проінформую".

Він заявив, що зустріч надала можливість обмінятися думками з Асоціацією адвокатів  Комісією з ринку капіталу та Асоціацією бухгалтерів, і "ми всі згодні з тим, що не дозволимо нікому заплямувати ім'я нашої країни".

Президент сказав, що держава, уряд і приватний сектор дуже страждають від подібних ситуацій. "Тому ми готові, як тільки матимемо всі докази, зробити все необхідне з єдиною метою, про яку я вам сказав", – додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи будуть названі конкретні прізвища, Христодулідес порекомендував набратися терпіння.

"Я думаю, що будуть нові санкції або з боку США, або з боку Британії, або з боку ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми повинні закінчити", – сказав Христодулідес.

Нагадаємо, Кіпр ввів санкції проти осіб, названих Сполученими Штатами і Британією за те, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, накладені на Москву через війну в Україні.

Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив цього тижня, що Нікосія готова притягнути до відповідальності всіх кіпріотів, яких США та Британія звинувачують у тому, що вони допомагають олігархам обходити санкції, запроваджені через війну.

Теми: КіпрРосіяпрезидентсанкції
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