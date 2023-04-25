Єврокомісія погодилась розширити заборону імпорту з України ще одним продуктом

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак транзит цього продукту буде дозволений.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

Телус заявив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не будуть виконані польські умови.

"Ми не збираємося відмовлятися в цей момент від вчинених нами дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, що стосуються торгівлі, притоку товарів з України до Польщі, – заявив Телус в Люксембурзі після переговорів з Єврокомісією.

Раніше Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Ми все ще ведемо переговори про інші продукти", – сказав польський міністр, додавши, що" на додаток до цих п'яти, ми хотіли б включити борошно, мед, цукор, м'які фрукти (заморожені), яйця, м'ясо (особливо птиці), молоко і молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат".

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія може погодитися розширити список сільськогосподарських товарів із забороною на імпорт, допомогти з експортом зерна або включити більше сільськогосподарських товарів у процедуру експертизи, але запропонована сума підтримки в 100 млн євро – не підлягає обговоренню.

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Неофіційно відомо, що з цього фонду польські фермери отримають майже 40 мільйонів євро. З урахуванням можливості 200-відсоткової субсидії з державного бюджету, це дасть загалом 120 мільйонів євро.

Як повідомлялося, третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Також ЄК погодилась до червня заборонити імпорт з України пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. Але після цього міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини виступили з вимогою розширити список продуктів, які потрапляють під заборону. Розширення списку, як повідомляють ЗМІ, починає дратувати Єврокомісію.

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