Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія погодилась розширити заборону імпорту з України ще одним продуктом

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 21:12

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак транзит цього продукту буде дозволений.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

Телус заявив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не будуть виконані польські умови.

"Ми не збираємося відмовлятися в цей момент від вчинених нами дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, що стосуються торгівлі, притоку товарів з України до Польщі, – заявив Телус в Люксембурзі після переговорів з Єврокомісією. 

Раніше Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

"Ми все ще ведемо переговори про інші продукти", – сказав польський міністр, додавши, що" на додаток до цих п'яти, ми хотіли б включити борошно, мед, цукор, м'які фрукти (заморожені), яйця, м'ясо (особливо птиці), молоко і молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат".

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія може погодитися розширити список сільськогосподарських товарів із забороною на імпорт, допомогти з експортом зерна або включити більше сільськогосподарських товарів у процедуру експертизи, але запропонована сума підтримки в 100 млн євро – не підлягає обговоренню.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно відомо, що з цього фонду польські фермери отримають майже 40 мільйонів євро. З урахуванням можливості 200-відсоткової субсидії з державного бюджету, це дасть загалом 120 мільйонів євро.

Як повідомлялося, третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Також ЄК погодилась до червня заборонити імпорт з України пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. Але після цього міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини виступили з вимогою розширити список продуктів, які потрапляють під заборону. Розширення списку, як повідомляють ЗМІ, починає дратувати Єврокомісію.

Більше читайте у статті: Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС. Детальний аналіз причин цієї кризи можна знайти у нашому відео про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.

Теми: Єврокомісіяімпорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення

фото, відео У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним

відеоУ Києві з автомобіля на Північному мосту шубовснув у воду залізний гараж

Через обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у двох областях – Міненерго

У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times

Нагадує Сталіна: ISW пояснив, чому Путін постійно змінює військове керівництво

Усі новини...
Єврокомісія
Новий раунд переговорів Єврокомісії і 5 країн ЄС щодо агроімпорту з України закінчився провалом
Київ розраховує на поступки Єврокомісії у відповідь на згоду призупинити імпорт
Представниця Єврокомісії підтвердила, що стане наступним послом ЄС в Україні
Останні новини
13:54
Повітряні сили "засвітили" американські ракети Zuni
13:49
Посол України в Ірландії закликала до бойкоту віскі Jameson через поновлення продажів в РФ
13:44
Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
13:42
Окупати підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Спротив
13:28
Резніков впевнений, що Україна отримає сучасні винищувачі: пояснив, чому партнери зволікають
13:20
Глава МЗС Чехії посперечався з депутатом через слова про "громадянську війну" в Україні
13:13
НБУ пропонує знизити ставки за мікрокредитами: зараз це 1500% річних
13:00
Проти ЗСУ на Бахмутському напрямку воює понад 25 тисяч росіян – Череватий
13:00
Банк First Republic ліквідують: його купує JPMorgan
12:53
У США 16-річний хлопець отримав опіки 75% тіла через челендж у TikTok
Усі новини...
Реклама: