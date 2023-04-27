Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 19:11
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

Відповідна резолюція була ухвалена на пленарному засіданні у четвер, пише "Європейська правда".

У Страсбурзі ухвалили резолюцію під назвою "Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб у Російську Федерацію або на тимчасово окуповану територію України: створення умов для їхнього безпечного повернення, припинення цих злочинів і покарання винних".

Реклама:

"Асамблея підкреслює, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до пункту (е) статті 2 Конвенції про геноцид 1948 року, що збігається з задокументованими доказами депортації та насильницького переміщення українських дітей в Російську Федерацію або на території, що тимчасово перебувають під російською окупацією", – йдеться у резолюції.

У документі наголошується, що практика незаконного вивезення українців до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до початку повномасштабної агресії РФ у формі депортації вихованців дитячих будинків та дітей з інвалідністю зі спеціалізованих установ.

ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

ВІДЕО ДНЯ

"Асамблея також підтримує необхідність ретельної фіксації, збору та оцінки доказів злочину геноциду, як це передбачено Римським статутом та Конвенцією про геноцид. Асамблея підтримує розслідування та притягнення до відповідальності за державну політику насильницького переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією, а також потенційні дії України в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Сенат Франції – верхня палата парламенту – закликав інституції та країни ЄС зібрати докази насильницького вивезення українських дітей до Росії та накласти санкції на російських чиновників, причетних до цих злочинів.

Теми: ПАРЄгеноциддітивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Ердоган обговорив Україну з Путіним, не виключив "нових ініціатив"
Партизани влаштували "українську ніч" окупантам Херсонщини за знущання над мешканцями – ЦНС
В Україні розробляють декілька версій підводних безпілотників
"Другий пішов": командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: