У дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

У безпілотниках Shahed-136, проданих Іраном Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому.

Джерело: CNN із посиланням на британську організацію Conflict Armament Research (CAR)

Деталі: З листопада минулого року по березень 2023 року Conflict Armament Research дослідила компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких – Shahed-136.

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Двигун був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується в місті Шокухіє в провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах безпілотника, а також послідовності серійних номерів, які використовує Mado.

Двигун Mado MD-550, задокументований в Україні в грудні минулого року

Як повідомляє СNN, за даними західних урядів і ООН, "Mado" відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників. Таку саму послідовність серійних номерів також помітили слідчі ООН, які вивчали атаки безпілотників на Саудівську Аравію, ймовірно, здійснені союзниками Ірану з числа хуситів у Ємені, а також ракетні атаки на Абу-Дабі минулого року.

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Аналітик з питань Перської затоки в CAR Таймур Хан розповів CNN, що іранські системи БПЛА постійно вдосконалюються і модернізуються і "довели, що вони стають дедалі точнішими з точки зору систем наведення і націлювання, а також можливостей протидії глушіння".

Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для придбання західних технологій для своїх безпілотників і ракет, незважаючи на широкомасштабні міжнародні санкції.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки по тому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БПЛА.

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні дронів Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

Серійний номер на двигуні MD-550 виробництва Mado, задокументований у Києві 2 листопада 2022 року

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі закупівель, які сприяють міжнародному постачанню ключових компонентів до Ірану", – йдеться у звіті CAR.

Кабелі в двигуні, задокументовані у Києві 20 січня 2023 року

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, – частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році йдеться про те, що двигун іранських ракет Quds-1, які використовувалися в атаках на саудівські нафтопереробні заводи минулого року, був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виробленого компанією PBS Velká Bíteš" у Чехії.

Експерти стверджують, що чеський двигун також був встановлений на іранській ракеті Heidar-2.

Компанія заявила, що ніколи не постачала двигун до Ірану або Ємену. Водночас, як наголошує видання, Іран став "експертом в ухилянні від контролю" за технологіями, в деяких випадках використовуючи підставні компанії. Група експертів ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником до компанії в Гонконзі в 2010 році, опинилися в іранських ракетах, які були використані в 2019 році.

Таймур Хан з CAR каже, що Іран "придбав західні компоненти і технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок", що робить ідентифікацію компонентів критично важливим методом у вдосконаленні експортного контролю і санкційних механізмів.

СNN пише, що доходи від продажу сотень безпілотників Shahed-136 Росії, ймовірно, будуть реінвестовані в подальше вдосконалення галузі.

Хан вважає, що "враховуючи той факт, що Росія захоплює на полі бою сучасну західну зброю – таку як протитанкова ракета Javelin – і що між двома країнами зростає військова співпраця, а Іран має доведені "досягнення" в цьому відношенні, цілком ймовірно, що вони співпрацюватимуть над копіюванням цих типів систем".

Дослівно CNN: "Існує також ймовірність того, що Росія використає свою співпрацю з Іраном для розвитку власного потенціалу військових безпілотників.

Але поки цього не станеться, російські військові, ймовірно, залишатимуться охочим покупцем сотень інших безпілотників з Ірану – держави, яка перетворила ухиляння від санкцій для побудови власної збройової промисловості на витончене мистецтво".