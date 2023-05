Перша в історії Bucha Journalism Conference: Роль професійних медіа під час війн і криз

19 травня відбудеться перша в історії Bucha Journalism Conference: Journalism's Role in Wars and Crises (Журналістська конференція в Бучі: Роль журналістики під час війн і криз). Це спільний захід громадської організації "Media Development Foundation" та онлайн-видання "Українська правда".

Одноденна конференція стане майданчиком для обговорення ролі професійних медіа у висвітленні воєнних злочинів та порушень прав людини. Мова також ітиме про етичні аспекти роботи журналістів в умовах повномасштабної війни.



Організатори обрали місцем для проведення заходу Бучу. Місто, де навесні 2022 року після деокупації Київщини українські та міжнародні журналісти стали свідками воєнних злочинів росіян.

Конференція має на меті захистити історичну пам'ять України, а також закликати до медійників у всьому світі й надалі висвітлювати події тих трагічних днів.

В умовах повномасштабної російської агресії медійники мають нагадувати про важливість встановлення справедливості та притягнення до відповідальності винних у цих злочинах.

Для того, щоб стати учасником конференції, потрібно заповнити форму.

Загалом організатори розраховують запросити близько 300 учасників з-поміж журналістів, студентів, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Спікерами конференції стануть журналісти міжнародних видань "The Washnington Post", "The Wall Street Journal", "The New York Times", "Voice of America".

Українську медіаспільноту представлятимуть медіаменеджери провідних незалежних редакцій, а також воєнні кореспонденти "Bihus.info", "Hromadske" і "Donbas Frontliner".

Мова заходу – українська. Також доступним буде синхронний переклад англійською.

Протягом дня учасники матимуть можливість взяти участь у роботі чотирьох панелей:

Панель 1: Етика на полі бою: відповідальність медіа у висвітленні війни

На цій панелі учасники обговорять етичні аспекти, з якими стикаються журналісти під час висвітлення воєнних злочинів у зоні бойових дій.

Спікери поспілкуються про вплив пропаганди та дезінформації, а також роль незалежної журналістики в наданні точної та неупередженої інформації.



У дискусії візьмуть участь українська журналістка, документалістка, виконавча директорка Лабораторії журналістики суспільного інтересу Наталя Гуменюк, журналістка Яніна Соколова, а також головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін.

Панель 2: Розповідаючи історію України: виклики для іноземних медіа

Учасники дізнаються, з якими безпековими ризиками стикаються іноземні журналісти на війні в Україні, як вони долають виклики у доступі до джерел інформації, а також в розумінні складних соціальних і політичних контекстів у країні.



Серед запрошених спікерів голова українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян, спеціальний репортер "The Wall Street Journal" Метью Люксмур.



Модеруватиме дискусію головна редакторка "The Kyiv Independent" Ольга Руденко.

Панель 3: Свідок війни: головна роль медіа в документуванні звірств і злочинів

Учасники обговорять висвітлення воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабної війни в Україні. Фокус дискусії – на роботі зі свідками та методах документування воєнних злочинів.



У дискусії візьмуть участь журналістка "Bihus.info" Анна Калюжна і кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.



Модеруватиме дискусію журналістка "Hromadske" Настя Станко.

Панель 4: Панель редакторів: роль журналістики у війнах і кризах

Під час цієї панелі редактори провідних видань країни обговорять, як війна вплинула на медіа та як вистояти у таких умовах. Також ітиметься про роль українських журналістів у формуванні нації.



У панелі візьмуть участь головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва і екс-редакторка "Суспільного мовлення" Ангеліна Карякіна.



Після завершення панельних дискусій відбудеться нагородження журналістів спеціальною відзнакою конференції за етичність та професійність у висвітленні воєнних злочинів.

Окрім того, дослідник "Bellingcat" Майкл Шелдон проведе для журналістів семінар, на якому вони отримають навички роботи з OSINT і перевірки фактів, а також дізнаються, як працювати з дезінформацією.