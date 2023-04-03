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Концерн Rheinmetall будує в Румунії хаб для ремонту техніки ЗСУ

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 00:58
Концерн Rheinmetall будує в Румунії хаб для ремонту техніки ЗСУ
ФОТО RHEINMETALL

Німецька збройна компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки, яка використовується в Україні.

Джерело: німецький телеканал N-tv з посиланням на представників концерну

Деталі: Концерн Rheinmetall активно працює над створенням центру обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Румунії, країні-партнері НАТО, пише видання.

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Зазначається, що будівельні роботи зі зведення хабу вже ведуться на околицях міста Сату-Маре, який розташований неподалік кордону з Україною.

Цент обслуговування почне працювати вже цього місяця, відзначає N-tv.

Наголошується, що хаб буде "відігравати центральну роль у матеріально-технічному забезпеченні оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні".

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За даними компанії, центр обслуговуватиме самохідні гаубиці, військові вантажівки, бойові танки Leopard 2 і Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs.

"Для нас ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, обслуговування і ремонт озброєння, яке постачається в Україну, відіграє важливу роль у захисті від агресії РФ.

Видання додало, що у червні 2022 року концерн Rheinmetall та компанія KMW заснували подібний центр обслуговування в литовському місті Йонава.

Що цьому передувало: На початку березня повідомлялося, що концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Теми: РумуніяЗбройні силитанки
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