Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині
Понеділок, 3 квітня 2023, 08:08
Щонайменше 6 людей загинуло та ще 15 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 2 квітня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення".
Деталі: Зокрема, 9 дістали поранення у Костянтинівці, 3 – у Бахмуті та по одному у Торецьку, Вугледарі та Калинівці.
Станом на 3 квітня окупанти убили щонайменше 1 446 та поранили щонайменше 3 336 мирних мешканців Донеччини.
Кириленко наголошує, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.