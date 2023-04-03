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Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 08:08
Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині
Наслідки російських ударів по Костянтинівці 2 квітня. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше 6 людей загинуло та ще 15 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 2 квітня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення".

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Деталі: Зокрема, 9 дістали поранення у Костянтинівці, 3 – у Бахмуті та по одному у Торецьку, Вугледарі та Калинівці.

Станом на 3 квітня окупанти убили щонайменше 1 446 та поранили щонайменше 3 336 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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