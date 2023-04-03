Розсилати повістки через месенджери не будуть, це технічно неможливо – Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогоднішній день розсилку повісток військовозобов’язаним через месенджери Viber чи Telegram неможливо здійснити.

Джерело: інтерв’ю Федорова Liga.net

Пряма мова Федорова: "Це (розсилку повісток через месенджери – ред.) неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі".

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Деталі: За його словами, навіть технічно запустити розсилку повісток через месенджери поки що неможливо.

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Що було раніше: На початку січня 2023 року керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявив, що Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія".