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Розсилати повістки через месенджери не будуть, це технічно неможливо – Федоров

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 10:23
Розсилати повістки через месенджери не будуть, це технічно неможливо – Федоров
МИХАЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на сьогоднішній день розсилку повісток військовозобов’язаним через месенджери Viber чи Telegram неможливо здійснити.

Джерело: інтерв’ю Федорова Liga.net

Пряма мова Федорова: "Це (розсилку повісток через месенджери – ред.) неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі".

Деталі: За його словами, навіть технічно запустити розсилку повісток через месенджери поки що неможливо.

Знати більше: Чи видаватимуть повістки в "Дії" і які послуги будуть доступні призовникам?

Що було раніше: На початку січня 2023 року керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявив, що Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія".

Теми: війнаФедоровЗбройні силиУкраїна
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