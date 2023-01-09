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Повістки через "Дію" не плануються – Мінцифри

"Українська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 13:02
Повістки через Дію не плануються – Мінцифри
Керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік, фото Мінцифри - thedigital.gov.ua

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія", запевнили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Джерело: керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі "The Village Україна"

Пряма мова: "Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки немає таких завдань".

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Деталі: Згідно з постановою Кабінету міністрів, у "Дії" має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. 

Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України", – відзначають у Мінцифри.

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"Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень", – додає керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік.

Цьому передувало: Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін України затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності.

Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не з 17, як це було раніше. Робити це можна буде традиційно, а можна – через додаток "Дія", але поки що невідомо, коли почне працювати ця функція.

Закордонні дипломатичні установи України інформують про початок чергового призову на строкову військову службу громадян України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, а також сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі мобілізації та у воєнний час.

Теми: мобілізаціяДіядіджиталізація
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