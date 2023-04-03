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"Ні кроку назад": солдатам РФ видають пам’ятку з обґрунтування вторгнення в Україну

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 11:29
Ні кроку назад: солдатам РФ видають пам’ятку з обґрунтування вторгнення в Україну
Фото: Getty Images

Російські військові випустили пам’ятку для солдат, яких відправляють до України, більша частина цього документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни.

Джерело: "Meduza"

Деталі: На обкладинці брошури, яку випустив Західний військовий округ, намальована карта України: Криму на ній немає, а території Луганської та Донецької областей позначені червоним (інші окуповані Росією регіони жодним чином не позначені).

 

У пам’ятці російських військових переконують, що начебто США вирішили "дестабілізувати" Росію, зіткнувшись із "дефіцитом ресурсів". Відповідно, Сполучені Штати захотіли "висмоктати всі соки" з Росії.

Тож Росію, за версією авторів брошури, намагаються завоювати "чужими руками" та "розчленувати".

"Країни Заходу вже не влаштовує "почесна капітуляція" Росії. Їхня мета - занурення країни в хаос і анархію, знищення державності, розчленування країни", - говориться у пам’ятці.

Російських загарбників також переконують у тому, що "активні нацисти" і винуватці "численних кривавих злочинів київського режиму" заслуговують виключно на те, щоб їх "віддали під суд".

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Розмірковуючи про російський відступ восени 2022 року, автори пам'ятки розлого цитують знаменитий сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!". Документ, підписаний Сталіним, забороняв солдатам відступати без відповідного наказу; наказував "винищувати" "панікерів і боягузів" на місці; запроваджував загороджувальні загони у складі армій і штрафні частини, куди за рішенням командування направляли військових, які завинили в порушенні дисципліни "через боягузтво або нестійкість".

Двоє неназваних контрактників розповіли виданню, що перед початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го російським військовим не роздавали подібних пам'яток.

Один із тих, хто воював в Україні минулої весни і незабаром звільнився зі служби про зміст брошури висловився коротко: "Геббельсівщина, що я можу сказати. У нас таких (пам'яток) не було: ми ж за 12 годин повинні були у Київ уже увійти".

Що було раніше: Станом на 3 квітня Збройні сили вже знищили близько 175 160 російських загарбників.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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